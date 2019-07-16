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"Я все ще вважаю, що ми зіграли краще за Францію", – Піваріч пригадав поразку у фіналі чемпіонату світу

12:07 217 Читать на русском
"Я все ще вважаю, що ми зіграли краще за Францію", – Піваріч пригадав поразку у фіналі чемпіонату світу
Йосіп Піваріч / ФІФА

Захисник Динамо та збірної Хорватії Йосіп Піваріч вважає, що його національна команда грала краще за Францію у фіналі чемпіонату світу-2018.

18’ Маріо Манджукіч
38’ Антуан Грізманн
59’ Поль Погба
65’ Кіліан Мбаппе
 
Іван Перішіч 28’
Маріо Манджукіч 69’
18’ Маріо Манджукіч
28’ Іван Перішіч
38’ Антуан Грізманн
59’ Поль Погба
65’ Кіліан Мбаппе
69’ Маріо Манджукіч

"Я був переконаний, що ми збираємося стати чемпіонами світу, що ми переможемо. Всі погані речі, які могли статися, відбулися в той момент.

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Я все ще думаю, що ми все одно, незалежно від результату, зіграли краще, більш компактно за Францію", – поділився спогадами Піваріч в інтерв'ю Vijesti.rtl.hr.

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Нагадаємо, захисник Динамо Йосіп Піваріч разом зі збірною Хорватії грав у фіналі чемпіонату світу-2018 проти Франції, поєдинок закінчився з рахунком 4:2 на користь "півнів".

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Теги
Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Динамо Динамо Хорватія Хорватія ЧС 2018 Франція - Хорватія
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