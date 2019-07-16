"Я все ще вважаю, що ми зіграли краще за Францію", – Піваріч пригадав поразку у фіналі чемпіонату світу

Захисник Динамо та збірної Хорватії Йосіп Піваріч вважає, що його національна команда грала краще за Францію у фіналі чемпіонату світу-2018.

"Я був переконаний, що ми збираємося стати чемпіонами світу, що ми переможемо. Всі погані речі, які могли статися, відбулися в той момент.

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Я все ще думаю, що ми все одно, незалежно від результату, зіграли краще, більш компактно за Францію", – поділився спогадами Піваріч в інтерв'ю Vijesti.rtl.hr.

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Нагадаємо, захисник Динамо Йосіп Піваріч разом зі збірною Хорватії грав у фіналі чемпіонату світу-2018 проти Франції, поєдинок закінчився з рахунком 4:2 на користь "півнів".