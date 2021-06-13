"Сверхудачный отборочный турнир останется в памяти надолго. Теперь нужно ставить новую задачу и пытаться ее выполнить. Я уверен, что у всех ребят будет такое же настроение.

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Минимальная цель – выход из группы. Максимальная – выход в финал и борьба за титул. Да, это будет нелегко, но я верю в чудо, знаю, как команда работает, там сейчас хорошие футболисты, поэтому верю в нашу сборную. Если ты не ставишь такие максимальные цели, тебе сложно чего-то добиться. Настрой должен быть только таким, и я уверен, что он у ребят есть", – сказал Коноплянка в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Евгений не успел восстановиться после травмы и не попал в финальную заявку "сине-желтых" на Евро. К слову, свой первый матч подопечные Шевченко проведут уже сегодня, 13 июня, против сборной Нидерландов. Начало встречи в 22:00.

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