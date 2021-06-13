"Конечно, я верю в сборную Украины. Буду болеть за "сине-желтых", а также переживать за них. Интересно будет наблюдать за работой, которую провел тренерский штаб Андрея Шевченко. Хочу пожелать нашей сборной только победы.

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Первая игра будет определяющей, но важнейшим станет второй матч, как ни странно. Понятно, что в первом поединке будут еще нервы. Но для футболистов самое главное – быть на футбольном поле самими собой и сделать все то лучшее, что от них зависит. Не нужно обращать внимание на какие-то разговоры и все остальное из информпространства, меньше читать. И, самое главное, нужно показать игру.

Возможно ли сыграть вничью? Я думаю, этот чемпионат Европы будет непредсказуем. Очень много факторов влияет на матчи. Это и тесты на коронавирус, которые никто не может предугадать. Команды рассчитывают на одно, а получается другое. Тем и интересен футбол. Если соперник сильнее, не факт, что он может победить.

Сегодня уровень футболистов, а особого тренерского штаба очень высок. Будет интересно понаблюдать за тем, как взаимодействует тренерский штаб с игроками, как футболисты доверяют тренерскому штабу, как они придерживаются тактики и стратегии", – сказал Ващук в комментарии Meta Ratings.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже сегодня, 13 июня, матчем с Нидерландами. Начало встречи в 22:00.

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