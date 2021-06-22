Защитник сборной Австрии и Реала Дэвид Алаба радуется выходу в плей-офф Евро-2020 и мечтает о победе над Италией.

"Ощущение замечательные. Мы очень счастливы, что сделали это (о выходе в плей-офф Евро-2020, – прим. "Футбол 24") сегодня.

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Это была наша главная цель, и мы очень рады, что достигли ее. Все мы видели, как Италия играла на групповом этапе. Но мы здесь, чтобы мечтать, и я верю, что в футболе возможно все", – цитирует Дэвида Алабу официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины минимально проиграла Австрии (0:1). Благодаря этому альпийцы вышли в плей-офф Евро-2020, где встретятся с командой Италии.

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