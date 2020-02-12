Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Экс-голкипер мадридского Реала и сборной Испании Икер Касильяс решил попробовать себя в роли футбольного чиновника.

Испанский голкипер португальского Порту Икер Касильяс принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF), сообщает издание Cadena SER.

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Экс-капитан сборной Испании уже провел встречу с бывшими товарищами по команде Карлесом Пуйолем и Андресом Иньестой, чтобы заручиться их поддержкой в ​​предстоящей борьбе с нынешним главой федерации Луисом Рубиалесом.

Издание отмечает, что отношения между Икером и Луисом – не лучшие и действующий президент Федерации Рубиалес всерьез обеспокоен кандидатурой своего конкурента, ведь понимает, что в его лице он получит очень солидного соперника перед выборами. Само голосование запланировано на осень 2020 года.

Напомним, 38-летний Касильяс в текущем сезоне ни разу не выходил на поле – в мае прошлого года он перенес инфаркт. Экс-голкипер Реала пока не принял окончательного решения по поводу завершения карьеры.

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