"Я со Львова", – воспитанник Шахтера не согласился на предложение из России
Украинский защитник латвийской Вальмиеры Роман Якуба имел несколько вариантов для продолжения карьеры.
"Перед тем, как на меня вышли латыши, у меня было два варианта. Один клуб из Польши – Ракув. С ними не получилось договориться из-за великой компенсации. Поляки испугались, что она будет слишком большой для них, поэтому не сложилось.
Воспитанник Шахтера объяснил, почему он решил покинуть клуб
Также был вариант из России – футбольный клуб Сочи, который еще зимой хотел меня выкупить. Им даже удалось договориться с Шахтером по сумме перехода, но все же я со Львова, поэтому решил отказаться от возможности поиграть в России. А уже через пару недель мне вышла Вальмиера и вопрос был решен", – цитирует Якубу Footboom.
Напомним, Роман является воспитанником Шахтера и провел прошлый сезон в составе молодежной команды "горняков". Игрок имеет опыт выступлений за сборную Украины U-19.
Голодуючі Поволжя-6: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – різкий наплив заробітчан, черга за паспортами