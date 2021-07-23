"Перед тем, как на меня вышли латыши, у меня было два варианта. Один клуб из Польши – Ракув. С ними не получилось договориться из-за великой компенсации. Поляки испугались, что она будет слишком большой для них, поэтому не сложилось.

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Также был вариант из России – футбольный клуб Сочи, который еще зимой хотел меня выкупить. Им даже удалось договориться с Шахтером по сумме перехода, но все же я со Львова, поэтому решил отказаться от возможности поиграть в России. А уже через пару недель мне вышла Вальмиера и вопрос был решен", – цитирует Якубу Footboom.

Напомним, Роман является воспитанником Шахтера и провел прошлый сезон в составе молодежной команды "горняков". Игрок имеет опыт выступлений за сборную Украины U-19.

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