"Я ж зі Львова", – вихованець Шахтаря не погодився на пропозицію з Росії
Український оборонець латвійської Вальмієри Роман Якуба мав кілька варіантів для продовження кар'єри.
"Перед тим, як на мене вийшли латвійці, у мене було два варіанти. Один клуб з Польщі – Ракув. З ними не вийшло домовитися через велику компенсацію. Поляки злякалися, що вона буде занадто великою для них, тому не склалося.
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Також був варіант з Росії – футбольний клуб Сочі, який ще взимку хотів мене викупити. Їм навіть вдалося домовитися з Шахтарем щодо суми переходу, але все ж таки я зі Львова, тож вирішив відмовитися від можливості пограти в Росії. А вже через пару тижнів на мене вийшла Вальмієра і питання було вирішене", – цитує Якубу Footboom.
Нагадаємо, Роман є вихованцем Шахтаря та провів минулий сезон у складі молодіжної команди "гірників". Гравець має досвід виступів за збірну України U-19.
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