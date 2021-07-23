"Перед тим, як на мене вийшли латвійці, у мене було два варіанти. Один клуб з Польщі – Ракув. З ними не вийшло домовитися через велику компенсацію. Поляки злякалися, що вона буде занадто великою для них, тому не склалося.

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Також був варіант з Росії – футбольний клуб Сочі, який ще взимку хотів мене викупити. Їм навіть вдалося домовитися з Шахтарем щодо суми переходу, але все ж таки я зі Львова, тож вирішив відмовитися від можливості пограти в Росії. А вже через пару тижнів на мене вийшла Вальмієра і питання було вирішене", – цитує Якубу Footboom.

Нагадаємо, Роман є вихованцем Шахтаря та провів минулий сезон у складі молодіжної команди "гірників". Гравець має досвід виступів за збірну України U-19.

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