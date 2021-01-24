"Были варианты остаться в Украине, звали в Казахстан, но решил выбрать Чайку. Я родился и вырос в Донецке. Родителям будет проще ездить ко мне в гости. Плюс все говорят, что ФНЛ – хороший чемпионат, за которым следят. Хочу проявить себя на новом уровне. Чемпионат России объективно сильнее украинского. Хотелось бы попробовать свои силы и в РПЛ, но пока я в ФНЛ и хочу прогрессировать здесь.

Тимощук: Как бы кому не хотелось, мысли моей семьи связаны с Санкт-Петербургом

В молодежной сборной общались с Зинченко, но сейчас уже нет. Советовался со старшими ребятами из Днепропетровска. Сергей Кравченко, с которым мы играли в Днепре, сказал, что ФНЛ – отличный выбор. Мои друзья-футболисты сказали то же самое. И вот я здесь", – цитирует Мигунова официальный сайт Чайки.

Напомним, защитник воспитывался в структуре Днепра, в котором и начал профессиональную карьеру в 2011 году. С 2015 по 2017-ый принадлежал донецкому Шахтеру, однако выступал преимущественно в арендах (в Мариуполе и Олимпике). Также успел поиграть в СК Днепр-1, Колосе и карагандинском Шахтере. Последним клубом Александра стал брестский Рух, который он покинул по окончании сезона. В составе молодежной сборной Украины провел 11 матчей, один – с капитанской повязкой.

Голодуючі Поволжя-5: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – куми знову разом, новачки і ганьба