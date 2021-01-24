"Були варіанти залишитися в Україні, кликали в Казахстан, але вирішив вибрати Чайку. Я народився і виріс в Донецьку. Батькам буде простіше їздити до мене в гості. Плюс всі говорять, що ФНЛ – хороший чемпіонат, за яким стежать. Хочу проявити себе на новому рівні. Чемпіонат Росії об'єктивно сильніший за український. Хотілося б спробувати свої сили і в РПЛ, але поки я в ФНЛ і хочу прогресувати тут.

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В молодіжній збірній спілкувалися із Зінченком, але зараз вже ні. Радився зі старшими хлопцями з Дніпропетровська. Сергій Кравченко, з яким ми грали в Дніпрі, сказав, що ФНЛ – відмінний вибір. Мої друзі-футболісти сказали те саме. І ось я тут", – цитує Мігунова офіційний сайт Чайки.

Нагадаємо, оборонець виховувався у структурі Дніпра, в якому й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. З 2015 по 2017 рр. належав донецькому Шахтарю, однак виступав переважно в орендах (в Маріуполі та Олімпіку). Також встиг пограти в СК Дніпро-1, Колосі та карагандинському Шахтарі. Останнім клубом Олександра став брестський Рух, який він покинув після закінчення сезону. У складі молодіжної збірної України провів 11 матчів, один – з капітанською пов'язкою.

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