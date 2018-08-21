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"Я патриот и хочу сыграть на чемпионате мира 2024": как Коноплянка агитирует за Евро-2024 в Германии

22:37 54 Читати українською
"Я патриот и хочу сыграть на чемпионате мира 2024": как Коноплянка агитирует за Евро-2024 в Германии
Евгений Коноплянка / Фото: соцсети

Хавбек Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка мечтает сыграть на Евро-2026 на Фельтинс-Арене в Гельзенхиркене.

"Играть на Фельтинс-Арене – ощущение, которое невозможно передать. То чувство, когда болельщики поддерживают тебя, гонят вперед, это дает тебе силы. Здесь действительно чувствуешь себя как дома.

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Чем отличается Украина от Германии... Ну я патриот, и всегда буду чувствовать себя в Украине как дома.

2024... Далеко так забегать, мне уже будет столько лет, я посчитать боюсь. Я буду только рад принять участие в чемпионате мира 2024 года. И если он будет проходить на Фельтинс Арене, я буду очень счастлив.

Я хочу 2024 год, чемпионат мира проходил в Германии на Фельтинс-Арене (небольшая ремарка – в 2024 году будет проходить чемпионат Европы, украинский хавбек несколько перепутал турниры)", – сказал он в интервью United by Football.

Также хавбек поделился своими гастрономическими предпочтениями.

"Большой плюс жизни в Германии – это мясо. Я всем рекомендую, кто будет в Германии, обязательно попробовать мясо, потому что нереально большой выбор. Я уверен, что всем понравится мясо в Германии", – сказал он.

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Германия Видеоновости Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Евро-2024
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