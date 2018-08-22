"Я патріот і хочу зіграти на чемпіонаті світу 2024": як Коноплянка агітує за Євро-2024 в Німеччині

Хавбек Шальке та збірної України Євген Коноплянка мріє зіграти на ЄВРО-2026 на Фельтінс-Арені у Гельзенхіркені.

"Грати на Фельтінс-Арені – відчуття, яке неможливо передати. Те відчуття, коли вболівальники підтримують тебе, женуть вперед, це дає тобі сили. тут справді почуваєш себе як вдома.

Коноплянка може стати обличчям революційної перебудови Еспаньйола: наскільки це реально?

Чим відрізняється Україна від Німеччини... Ну я патріот, і завжди почуватиму себе в Україні як вдома.

2024 рік... Далеко так забігати, мені вже буде стільки років, що я порахувати боюсь. Я буду тільки радий взяти участь в чемпіонаті світу 2024 року. І якщо він буде проходити на Фельтінс-Арені, я буду дуже щасливий.

Я хочу 2024 рік, чемпіонат світу, проходив у Німеччині на Фельтінс-Арені (невеличка ремарка – у 2024 році проходитиме чемпіонат Європи, український хавбек дещо перепутав турніри)", – сказав він в інтерв'ю United by Football.

Також хавбек поділився своїми гастрономічними вподобаннями.

"Великий плюс життя в Німеччині – це м'ясо. Я всім рекомендую, хто буде в Німеччині, обов'язково спробувати м'ясо, тому що нереально великий вибір. Я впевнений, що всім сподобається м'ясо в Німеччині", – сказав він.