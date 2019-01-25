"Я не собираюсь просто смотреть на Месси", – Фрэнки де Йонг объяснил, почему выбрал Барселону

Новичок Барселоны Фрэнки де Йонг рассказал, что мог оказаться в ПСЖ или Манчестер Сити.

"Я вел переговоры с ПСЖ. Потом позвонил Максвеллу и сказал, что не собираюсь к ним присоединяться, а мой агент сообщил об этом французскому клубу. Также у меня были переговоры с Гвардиолой о переходе в Манчестер Сити. Клубы всегда пытаются убедить тебя, чтобы ты перешел именно к ним.

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Очень рад, что Барселона сделала так много, чтобы подписать меня. Они давно хотели видеть меня в команде, предлагали контракт еще в прошлом году. Но у них есть бюджет, они не могут тратить много денег.

Приятно для меня и моего агента быть самым дорогим голландским игроком в истории. Меня не волнует, если я стою 5 миллионов, 150 или 200.

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Смотрел на Барселону, когда был молодым, а когда я стал немного более сознательным в игре, следил за эпохой Гвардиолы. Всегда был большим поклонником Месси, хотя мне нравится вся команда. Я не собираюсь в Барселону в качестве туриста, чтобы просто посмотреть на Месси", – цитирует Де Йонга NOS.