"Я не збираюся просто дивитися на Мессі", – Френкі де Йонг пояснив, чому обрав Барселону

Новачок Барселони Френкі де Йонг розповів, що міг опинитися в ПСЖ або Манчестер Сіті.

"Я вів переговори з ПСЖ. Потім подзвонив Максвеллу і сказав, що не збираюся до них приєднуватися, а мій агент повідомив про це французькому клубу. Також у мене були переговори з Гвардіолою щодо переходу в Манчестер Сіті. Клуби завжди намагаються переконати тебе, щоб ти перейшов саме до них.

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Дуже радий, що Барселона зробила так багато, щоб підписати мене. Вони давно хотіли бачити мене в команді, пропонували контракт ще минулого року. Але у них є бюджет, вони не можуть витрачати багато грошей.

Приємно для мене і мого агента бути найдорожчим голландським гравцем в історії. Мене не хвилює, якщо я коштую 5 мільйонів, 150 або 200.

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Дивився на Барселону, коли був молодим, а коли я став трохи більш свідомим у грі, стежив за епохою Гвардіоли. Завжди був великим шанувальником Мессі, хоча мені подобається вся команда. Я не збираюся в Барселону як турист, щоб просто подивитися на Мессі", – цитує Де Йонга NOS.