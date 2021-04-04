"Я не сдержался", – Шаран отреагировал на свое удаление в матче против Динамо
Наставник Александрии Владимир Шаран прокомментировал игру с Динамо (1:2) в рамках 20-го тура УПЛ.
"Сегодня мы хотели отобрать очки у Динамо, но так сложилось, что мы, к сожалению, пропустили на последних минутах гол.
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Мы очень благодарны ребятам за то, что они вышли сегодня очень заряженными, настроенными на соперника и хотели отобрать зачетные баллы. Но, к сожалению, так сложилась игра, что мы пропустили этот нелепый гол. Очень жаль, обидно, но жизнь продолжается. Будем работать дальше и брать очки в других играх", – цитирует Шарана официальный сайт Динамо.
Что касается моего удаления, считаю, оно было справедливым, я не сдержался", – добавил наставник в комментарии для ТК Футбол.
После 20-ти туров УПЛ Александрия расположилась на 7-й строчке с 26-ю очками.
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