"Сегодня мы хотели отобрать очки у Динамо, но так сложилось, что мы, к сожалению, пропустили на последних минутах гол.

Александрия – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы очень благодарны ребятам за то, что они вышли сегодня очень заряженными, настроенными на соперника и хотели отобрать зачетные баллы. Но, к сожалению, так сложилась игра, что мы пропустили этот нелепый гол. Очень жаль, обидно, но жизнь продолжается. Будем работать дальше и брать очки в других играх", – цитирует Шарана официальный сайт Динамо.

Что касается моего удаления, считаю, оно было справедливым, я не сдержался", – добавил наставник в комментарии для ТК Футбол.

После 20-ти туров УПЛ Александрия расположилась на 7-й строчке с 26-ю очками.

Александрия проиграла Динамо на последней минуте – решающая замена Луческу против горячего VAR в матче УПЛ