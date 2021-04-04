"Сьогодні ми хотіли відібрати очки у Динамо, але так склалося, що ми, на жаль, пропустили на останніх хвилинах гол.

Олександрія – Динамо – 1:2 –відео голів і огляд матчу

Ми дуже вдячні хлопцям за те, що вони вийшли сьогодні дуже зарядженими, налаштованими на суперника і хотіли відібрати залікові бали. Але, на жаль, так склалася гра, що ми пропустили цей безглуздий гол. Дуже шкода, прикро, але життя триває. Будемо працювати далі та брати очки в інших іграх", – цитує Шарана офіційний сайт Динамо.

Щодо мого вилучення, вважаю, воно було справедливим, я не стримався", – додав наставник у коментарі для ТК Футбол.

Після 20-ти турів УПЛ Олександрія розташувалась на 7-й сходинці з 26-ма очками.

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