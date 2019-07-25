"Я не отказался", – Воронин рассказал о приглашении в московское Динамо

Экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин подтвердил, что мог стать тренером московского Динамо.

"Я говорил с Дмитрием Хохловым относительно моего приглашения в тренерский штаб Динамо Москва. Мы с ним все обсудили, но были причины, по которым я не могу сейчас принять это предложение, к сожалению. Я не отказался, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе.

Воронин отказался стать тренером московского Динамо, – СМИ

Мы с Димой говорили на эту тему много раз. Мне приятно, что он хотел меня видеть в команде рядом с собой, я тоже хотел бы вместе с ним поработать. У нас с ним схожие взгляды, очень хотелось, но на этом этапе у меня не получается", – цитирует Воронина Betting Insider.

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