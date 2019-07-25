"Я не відмовився", – Воронін розповів про запрошення в московське Динамо

Екс-гравець збірної України Андрій Воронін підтвердив, що міг стати тренером московського Динамо.

"Я говорив з Дмитром Хохловим щодо мого запрошення до тренерського штабу Динамо Москва. Ми з ним все обговорили, але були причини, через які я не можу зараз прийняти цю пропозицію, на жаль. Я не відмовився, але не можу зараз повністю присвятити себе цій роботі.

Воронін відмовився стати тренером московського Динамо, – ЗМІ

Ми з Дімою говорили на цю тему багато разів. Мені приємно, що він хотів мене бачити в команді поруч з собою, я теж хотів би разом з ним попрацювати. У нас з ним схожі погляди, дуже хотілося, але на цьому етапі у мене не виходить", – цитує Вороніна Betting Insider.

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