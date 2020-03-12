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"Я научусь на своей ошибке": Кадири попросил прощения за удаление в матче с Александрией

11:43 103 Читати українською
"Я научусь на своей ошибке": Кадири попросил прощения за удаление в матче с Александрией
Мохаммед Кадири / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири обратился к одноклубникам и фанатам после матча Кубка Украины против Александрии.

56’ Абдул Мохаммед Кадири
105+1’ Виктор Цыганков
 
56’ Абдул Мохаммед Кадири
105+1’ Виктор Цыганков

"Очень извиняюсь за красную карточку. Простите меня, это не было намеренно, это была ошибка. Все делают ошибки, я на своей научусь", – написал Кадири в инстаграме.

Решающий гол Цыганкова в видеообзоре матча Кубка Украины Динамо – Александрия – 1:0

Напомним, хавбек "бело-синих" получил красную карточку в матче 1/4 финала Кубка Украины против Александрии. Он покинул поле на 56 минуте после фола против Дмитрия Гречишкина. Для ганца это удаление стало дебютным в составе столичной команды. После перехода в Динамо Кадири сыграл 8 матчей во всех турнирах.

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Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири Динамо Киев - Александрия
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