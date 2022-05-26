Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча за выход на ЧМ-2022.

"На стадионе Хэмпден Парк будет невероятная атмосфера. После снарядов, ракет и бомб мы уже ничего не боимся.

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Отношение к России? Нет злобы, только ненависть. Российские солдаты не воспринимают нас и думают, что мы – нация второго сорта", – цитирует Петракова Time.

Напомним, уже 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022, а победитель пары 5 июня сыграет с Уэльсом.

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