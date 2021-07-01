Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами не видит трагедии в том, что Килиан Мбаппе подвел команду.

"Да, он не забил решающий пенальти в серии против Швейцарии. На самом деле для него это даже хорошо.

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Ему предстоит пережить эти тяжелые времена, упасть, терпеть неудачу, получить шквал критики, созреть и понять, что такое футбол. Я даже рад видеть, что Мбаппе страдает, потому что я знаю – благодаря этому он станет обладателем "Золотого мяча", – приводит слова Рами RMC Sport.

Добавим, что 35-летний защитник был в заявке сборной Франции на победном чемпионате мира, где Мбаппе стал настоящим героем.

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