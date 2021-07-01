Колишній захисник збірної Франції Аділь Рамі не бачить трагедії у тому, що Кіліан Мбаппе підвів команду.

"Так, він не забив вирішальний пенальті у серії проти Швейцарії. Насправді для нього це навіть добре.

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Йому доведеться пережити ці важкі часи, впасти, зазнати невдач, отримати зливу критики, дозріти і зрозуміти, що таке футбол. Я навіть радий бачити, що Мбаппе страждає, бо я знаю – завдяки цьому він стане володарем "Золотого м'яча", – наводить слова Рамі RMC Sport.

Додамо, що 35-річний захисник був у заявці збірної Франції на переможному чемпіонаті світу, де Мбаппе став справжнім героєм.

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