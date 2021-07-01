"Я навіть радий бачити, що Мбаппе страждає": екс-гравець збірної Франції – про невдалий пенальті зірки у 1/8 фіналу Євро
Колишній захисник збірної Франції Аділь Рамі не бачить трагедії у тому, що Кіліан Мбаппе підвів команду.
"Так, він не забив вирішальний пенальті у серії проти Швейцарії. Насправді для нього це навіть добре.
Макрон втішив Мбаппе після згубного пенальті та вильоту з Євро-2020
Йому доведеться пережити ці важкі часи, впасти, зазнати невдач, отримати зливу критики, дозріти і зрозуміти, що таке футбол. Я навіть радий бачити, що Мбаппе страждає, бо я знаю – завдяки цьому він стане володарем "Золотого м'яча", – наводить слова Рамі RMC Sport.
Додамо, що 35-річний захисник був у заявці збірної Франції на переможному чемпіонаті світу, де Мбаппе став справжнім героєм.
Мбаппе підвів Францію і наблизив Зідана до нової роботи – як провалився головний фаворит Євро-2020