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"Я – украинец", – чемпион мира U-20 Цитаишвили прокомментировал информацию о возможности выступления за Грузию

18:32 24 Читати українською
"Я – украинец", – чемпион мира U-20 Цитаишвили прокомментировал информацию о возможности выступления за Грузию
Георгий Цитаишвили / ФИФА

Один из героев ЧМ-2019 U-20 Георгий Цитаишвили рассказал о призовых за победу на чемпионате мира, а также поделился планами на будущее.

"Если эту команду (Украина U-20 – прим." Футбол 24 ") заявить в УПЛ, думаю, мы были бы в тройке. Ну с Динамо была бы такая игра, но у Шахтера точно выиграли бы.

Хочу закрепиться в Динамо. Об аренде не думаю, я оцениваю ситуацию и считаю, что у меня будет шанс. У меня хорошие отношения как с ребятами, так с тренерским штабом. Чем больше дадут времени – тем больше я смогу продемонстрировать на футбольном поле.

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За какую сборную буду играть – Украины или Грузии? Это провокационный вопрос. Сейчас я – украинец и никакого решения еще не принимал. Я живу в Украине 8 лет и, соответственно, являюсь украинцем.

Гонорар за победу на чемпионате мира? .Ничего не было – как от ФИФА, так и от наших. Серьезно. Только кубки и грамоты", – рассказал Цитаишвили в эфире Трендец.

Напомним, несколько месяцев назад Цитаишвили заявлял о желании выступать за Грузию.

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