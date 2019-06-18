toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ РОМАН ЗОЗУЛЯ ТРАНСФЕРЫ

Цитаишвили может перейти в Бешикташ вместо Коноплянки

10:04 399 Читати українською
Цитаишвили может перейти в Бешикташ вместо Коноплянки
Георгий Цитаишвили / фото из соцсетей

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили попал в сферу интересов турецкого Бешикташа.

Скауты Бешикташа обратили внимание на полузащитника Динамо и юношеской сборной Украины Георгия Цитаишвили, сообщает Fotospor.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: Цитаишвили – лучший игрок матча по данным InStat

Представители турецкого гранда дали положительную оценку 18-летнему футболисту, который в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.

По мнению скаутов Бешикташа, киевский динамовец более талантливый футболист, чем другой украинский вингер – Евгений Коноплянка, которого давно сватают в турецкий клуб.

Напомним, что в прошлом сезоне Цитаишвили провел за Динамо 6 матчей во всех турнирах, а в составе сборной Украины U-20 стал победителем ЧМ-2019.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

blog_ava
Барселона близка к возвращению Неймара – ПСЖ получит бешеную сумму и трех игроков основы каталонцев
08:24
1005
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Турция Бешикташ Бешикташ Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Платини арестован по делу о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022
    Світ — 11:37217 Платини арестован по делу о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022
11
час
:
35
мин
Боливия
00:30
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук