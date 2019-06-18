Цитаишвили может перейти в Бешикташ вместо Коноплянки

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили попал в сферу интересов турецкого Бешикташа.

Скауты Бешикташа обратили внимание на полузащитника Динамо и юношеской сборной Украины Георгия Цитаишвили, сообщает Fotospor.

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Представители турецкого гранда дали положительную оценку 18-летнему футболисту, который в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.

По мнению скаутов Бешикташа, киевский динамовец более талантливый футболист, чем другой украинский вингер – Евгений Коноплянка, которого давно сватают в турецкий клуб.

Напомним, что в прошлом сезоне Цитаишвили провел за Динамо 6 матчей во всех турнирах, а в составе сборной Украины U-20 стал победителем ЧМ-2019.

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