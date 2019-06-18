"Я – українець", – чемпіон світу U-20 Цітаішвілі прокоментував інформацію про можливість виступу за Грузію

Один з героїв ЧС-2019 U-20 Георгій Цітаішвілі розповів про призові за перемогу на чемпіонаті світу, а також поділився планами на майбутнє.

"Якщо цю команду (Україну U-20 – прим. "Футбол 24") заявити в УПЛ, думаю, ми були б у трійці. Ну з Динамо була б така гра, але у Шахтаря точно виграли б.

Хочу закріпитись в Динамо. Про оренду не думаю, я оцінюю ситуацію і вважаю, що у мене буде шанс. В мене хороші стосунки як з хлопцями, так із тренерським штабом. Чим більше дадуть часу – тим більше я зможу продемонструвати на футбольному полі.

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За яку національну збірну буду грати – України чи Грузії? Це провокаційне запитання. Наразі я – українець і жодного рішення ще не приймав. Я живу в Україні 8 років і, відповідно, є українцем.

Гонорар за перемогу на чемпіонаті світу?.Нічого не було – як від ФІФА, так і від наших. Серйозно. Лише кубки та грамоти", – розповів Цітаішвілі в ефірі Трендец.

Нагадаємо, декілька місяців тому Цітаішвілі заявляв про бажання виступати за Грузію.

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