"Я – часть истории Шахтера", – Луческу поздравил донецкий клуб
06:00 - Читати українською
Главный тренер Динамо Мирча Луческу поздравил свой бывший клуб с юбилеем.
"Хочу поздравить Шахтер с 85-летием. Я там долго работал и жил. Я часть истории этого клуба. Хотел бы поздравить всех с этой датой.
Луческу может летом покинуть Динамо, это была бы логичная точка, – Денисов
Это моя сентиментальная часть жизни, которую я провел в Донецке", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.
Напомним, румынский специалист возглавлял Шахтер в 2004-2016 годах. В нынешнем сезоне УПЛ Луческу помог динамовцам впервые за 5 лет обойти "горняков" во внутреннем чемпионате.
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