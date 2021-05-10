"Хочу поздравить Шахтер с 85-летием. Я там долго работал и жил. Я часть истории этого клуба. Хотел бы поздравить всех с этой датой.

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Это моя сентиментальная часть жизни, которую я провел в Донецке", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, румынский специалист возглавлял Шахтер в 2004-2016 годах. В нынешнем сезоне УПЛ Луческу помог динамовцам впервые за 5 лет обойти "горняков" во внутреннем чемпионате.

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