"Известно, что с Луческу подписано двухлетнее соглашение, но не исключено, что Мирча может покинуть Динамо в летнее межсезонье.

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Вероятность ухода Луческу – это его собственное желание. Базируется оно на следующем: либо это желание где-то попробовать себя на склоне лет, или тот факт, что Мирча выиграл чемпионат с Динамо и Шахтером. Это как красивая и логическая точка. Знаете, это как качественные сериалы, не перекармливают зрителя лишними сезонами, а заканчиваются вовремя.

На днях состоялась встреча, на которой братья Суркисы выразили благодарность за сезон Мирче Луческу. Формально еще нужно доиграть чемпионат, и сыграть матч за Кубок Украины. Совокупно за этот сезон Луческу получит 3,5 миллиона евро", – заявил журналист в программе Денисов Time.

Напомним, 75-летний румынский специалист летом пришел в Динамо и уже в дебютном сезоне завоевал золото УПЛ.

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