Бразильский легионер "горняков" Исмаили нашел общий язык со своим партнером по команде после непреднамеренной травмы.

Защитник Шахтера Исмаили попросил прощения у Николая Матвиенко за эпизод в начале матча. Напомним, 31-летний легионер опасно сыграл ногой и попал шипами в голову своему одноклубнику. Врачам пришлось намучиться, чтобы в конце концов остановить кровотечение, которое периодически открывалось у игрока во время поединка.

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"Извини, бро!" – написал Исмаили на своей странице в социальной сети Instagram, подкрепив слова общим фото с Матвиенко и завоеванным трофеем.

Напомним, в матче за Суперкубок Украины Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0 и сравнялся по количеству этих трофеев с киевлянами – теперь у обеих команд по 9 кубков.

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