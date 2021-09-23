Бразильський легіонер "гірників" Ісмаїлі порозумівся зі своїм партнером по команді після ненавмисної травми.

Захисник Шахтаря Ісмаїлі попросив вибачення у Миколи Матвієнка за епізод на початку матчу. Нагадаємо, 31-річний легіонер небезпечно зіграв ногою і влучив шипами у голову своєму одноклубнику. Лікарям довелось намучитись, аби врешті зупинити кровотечу, яка періодично відкривалась у гравця під час поєдинку.

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"Вибач, бро!" – написав Ісмаїлі на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, підкріпивши слова спільним фото з Матвієнком і завойованим трофеєм.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок України Шахтар розгромив Динамо з рахунком 3:0 і зрівнявся за кількістю цих трофеїв з киянами – тепер у обох команд по 9 кубків.

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