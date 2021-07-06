Іванісеня офіційно перейшов у Крилья Совєтов
6 липня 23:05 - Читать на русском
Півзахисник Дмитро Іванісеня наважився продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії.
Крилья Совєтов на своєму офіційному сайті оголосили про підписання 27-річного українця. Контракт розрахований на 3 роки.
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Попереднім клубом Іванісені була Зоря, за яку він виступав упродовж 2 років. Хавбек провів у складі луганців 68 матчів, відзначився 8 голами та 3 асистами. Також в його активі один поєдинок за збірну України.
Додамо, що Крилья Совєтов є новачком російської Прем'єр-ліги. У складі нового клубу Іванісеня виступатиме під номером 21.
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