Крилья Совєтов на своєму офіційному сайті оголосили про підписання 27-річного українця. Контракт розрахований на 3 роки.

Зоря отримала підсилення на літніх зборах

Попереднім клубом Іванісені була Зоря, за яку він виступав упродовж 2 років. Хавбек провів у складі луганців 68 матчів, відзначився 8 голами та 3 асистами. Також в його активі один поєдинок за збірну України.

Додамо, що Крилья Совєтов є новачком російської Прем'єр-ліги. У складі нового клубу Іванісеня виступатиме під номером 21.

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