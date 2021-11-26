Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина анонсировал тройное усиление национальной команды к матчам на вылет за право сыграть на чемпионате мира-2022.

"Федерация заинтересована во всех футболистах, которых можно вызвать в сборную. Мы в процессе работы по трем позициям.

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Все юридические формальности берем на себя. В свою очередь тренер в дальнейшем будет решать, кого вызвать, а кого – нет", – рассказал функционер в комментарии Tuttomercatoweb.

Итальянское издание уверено, что речь идет о трех бразильцах – защитнике Лацио Луисе Фелипе, центрбеке Ромы Рожере Ибаньесе и атакующем хавбеке Кальяри Жоао Педро.

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