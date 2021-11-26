Італія зібралася натуралізувати тріо зірок Серії А перед плей-офф ЧС-2022
Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна анонсував потрійне підсилення національної команди до матчів на виліт за право зіграти на чемпіонаті світу-2022.
"Федерація зацікавлена в усіх футболістах, яких можна викликати до збірної. Ми в процесі роботи над трьома позиціями.
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Усі юридичні формальності беремо на себе. Натомість тренер надалі вирішуватиме, кого викликати, а кого – ні", – розповів функціонер у коментарі Tuttomercatoweb.
Італійське видання впевнене, що йдеться про трьох бразильців – оборонця Лаціо Луїса Феліпе, центрбека Роми Рожера Ібаньєса та атакувального хавбека Кальярі Жоао Педро.
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