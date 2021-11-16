"Скуадра Адзурра" имела прекрасные возможности – опасно пробивали Ди Лоренцо, Кьеза, Барелла и другие. Северная Ирландия пыталась контратаковать, а лучший момент забить имела на 89-й минуте. Вашингтон воспользовался ошибкой Доннарруммы на выходе, но кипера на линии ворот подстраховали защитники.

Италия расписала сенсационную ничью с Северной Ирландией, потеряв прямую путевку на Мундиаль