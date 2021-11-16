Италия потеряла прямую путевку на ЧМ и продолжила безвыигрышную серию – видеообзор матча с Северной Ирландией
Сборная Италии расписала сенсационную ничью с Северной Ирландией (0:0) в 10-м туре квалификации на Мундиаль. Смотрите видеообзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
"Скуадра Адзурра" имела прекрасные возможности – опасно пробивали Ди Лоренцо, Кьеза, Барелла и другие. Северная Ирландия пыталась контратаковать, а лучший момент забить имела на 89-й минуте. Вашингтон воспользовался ошибкой Доннарруммы на выходе, но кипера на линии ворот подстраховали защитники.
Италия расписала сенсационную ничью с Северной Ирландией, потеряв прямую путевку на Мундиаль
Для Италии это была четвёртая выездная встреча с Северной Ирландией. В них команда не одержала ни одной победы (три мировых и поражение). Более того, эта ничья стала для подопечных Манчини роковой – они опустились на второе место в группе, пропустив вперед Швейцарию. За выход на ЧМ-2022 Италия будет бороться в плей-офф.