Збірна Італії розписала сенсаційну нічию з Північною Ірландією (0:0) у 10-му турі кваліфікації на Мундіаль. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

"Скуадра Адзурра" мала чудові нагоди – небезпечно пробивали Ді Лоренцо, К'єза, Барелла та інші. Північна Ірландія ж намагалась контратакувати, а найкращий момент забити мала на 89-й хвилині. Вашингтон скористався помилкою Доннарумми на виході, але кіпера на лінії воріт підстрахували оборонці.

Італія розписала сенсаційну нічию з Північною Ірландією, втративши пряму путівку на Мундіаль

Для Італії це була четверта виїзна зустріч з Північною Ірландією. У них команда не здобула жодної перемоги (три мирові та поразка). Ба більше, ця нічия стала для підопічних Манчіні фатальною – вони опустились на другу сходинку у групі, пропустивши вперед Швейцарію. За вихід на ЧС-2022 Італія боротиметься у плей-офф.