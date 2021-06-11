"Манчини выполнил прекрасную работу. Теперь ему не хватает только вишенки на торте. Италия могла подняться только после того, как достигла дна, но это было нелегко. Манчини заслуживает похвалы за доверие многим молодым игрокам, которые стали краеугольными камнями этой команды.

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Думаю, Италия попадет в четверку лучших на Евро-2020. Франция останется фаворитом, но Италия будет среди главных действующих лиц. В Англии есть Фоден, у Франции есть Мбаппе, а у Бельгии есть Лукаку, и это всего лишь трое важных игроков", – цитирует Вентуру La Gazzetta dello Sport.

На групповом этапе Евро-2020 итальянцам противостоять сборные Турции, Уэльса и Швейцарии.

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