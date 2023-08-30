Новый главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сформировал свой штаб, который будет готовить команду к матчам против Северной Македонии и Украины.

Спаллетти и Федерация футбола Италии утвердили новый тренерский штаб "Скуадры Адзурры". Как известно, Роберто Манчини недавно покинул свой пост и уже возглавил сборную Саудовской Аравии.

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Ассистентами Спаллетти стали Марко Доменикини (работает с Лучано уже 26 лет), Даниэле Бальдини, Сальваторе Руссо, Франческо Синатти, Франко Феррини, Марко Саворани (тренер вратарей), Алессандро Пане (скаут), Марко Мануччи и Ренато Бальди, информирует официальный сайт Федерации футбола Италии.

Как сообщалось ранее, в сборной Италии в должности главы делегации будет работать и Джанлуиджи Буффон. Знаменитый экс-вратарь заменил Джанлуку Виалли, который в январе скончался от рака.

Напомним, сборная Италии выступает в одной группе с Украиой в отборе на Евро-2024. "Скуадра Адзурра" сыграла 2 матча, в которых набрала 3 очка. Уже 12 сентября подопечные Лучано Спаллетти примут "сине-желтых" на миланском Сан-Сиро.

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