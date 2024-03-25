Збірні Італії та Еквадору зіграли 24 березня в товариському поєдинку. Рахунок і огляд матчу Італія – Еквадор читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 24 березня 2024

Італія – Еквадор – 2:0

Голи: Пеллегріні, 3, Барелла, 90+4

Команда Лучано Спаллетті готується до Євро-2024, а збірна Еквадору – до Копа Амеріка. Товариський матч Італія – Еквадор зіграли 24 березня у США на стадіоні Ред Булл Арена в місті Гаррісон (передмістя Нью-Йорка).

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Чинні чемпіони Європи швидко відкрили рахунок. Вже на третій хвилині Лоренцо Пеллегріні вивів Італію вперед. Дімарко зі штрафного пробив у стінку, а капітан Роми, який набрав чудову форму, опинився першим на підбиранні та в дотик вгатив у ближній кут.

Підопічні Лучано Спаллетті більше контролювали м'яч, але забити змогли лише на останніх секундах. Відзначився Ніколо Барелла, який реалізував вихід сам на сам. 2:0 – перемога Італії.

Нагадаємо, на Євро-2024 "Скуадра Адзурра" потрапила у групу B. Її суперниками стануть Іспанія, Хорватія та Албанія.