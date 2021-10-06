"Скуадра Адзурра" та "Фурія Роха" зустрічаються в півфіналі Ліги націй. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Італія – Іспанія стартує о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку, а в прямому етері гру можна подивитися на телеканалі "Футбол 1".

Стартові склади команд

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, Бастоні, Емерсон – Барелла, Жоржінью, Верратті – К'єза, Інсіньє, Бернардескі.

Запасні: Сірігу, Мерет, К'єлліні, Калабрія, Локателлі, Пеллегріні, Распадорі, Берарді, Дімарко, Ачербі, Крістанте, Кін.

Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Ляпорт, Торрес, Алонсо – Коке, Бускетс, Гаві – Сарабія, Торрес, Оярсабаль.

Запасні: Де Хеа, Санчес, Мартінес, Хіль, Піно, Роберто, Гарсія, Регілон, Порро, Родрі, Форнальс, Меріно.

Востаннє команди зустрічалися у півфіналі Євро-2020. Тоді ініціативою володіла Іспанія, але в серії пенальті тріумфувала Італія, яка в підсумку стала чемпіоном Європи.

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