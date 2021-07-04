"Фурия Роха" может потерять центрбека Ляпорта и вингера Сарабию, утверждает Football Italia.

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Накануне натурализованный защитник пропустил тренировку пиренейцев. Он занимался в тренажерном зале. Главной причиной могла стать накопившаяся усталость, поскольку Ляпорт отыграл без замен все матчи Испании на Евро-2020.

В свою очередь Сарабия был заменен в перерыве четвертьфинального поединка против сборной Швейцарии. Медики диагностировали у него небольшое мышечное повреждение. Участие обоих исполнителей в 1/2 финала турнира – под вопросом.

Напомним, что матч Италия – Испания состоится на Уэмбли во вторник, 6 июля. Начало поединка в 22:00.

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