Союз европейских ассоциаций определился с судейской бригадой, которая будет работать на решающем матче текущего чемпионата Европы.

Финал Евро-2020 доверили нидерландской бригаде арбитров во главе с Бьорном Кюйперсом, информирует официальный сайт УЕФА.

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Помогать 48-летнему рефери будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, а роль резервного судьи будет выполнять испанец Карлос дель Серро. За VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт, а одним из его ассистентов будет Пол ван Букел, который работал на полуфинале Англия – Дания, когда был назначен скандальный пенальти в ворота Шмейхеля.

Финальная встреча европейского первенства между Италией и Англией состоится 11 июля на лондонском Уэмбли. Начало – в 22:00 по Киеву.

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