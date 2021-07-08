Союз європейських асоціацій визначився із суддівською бригадою, яка буде працювати на вирішальному матчі поточного чемпіонату Європи.

Фінал Євро-2020 довірили нідерландській бригаді арбітрів на чолі із Бйорном Кюйперсом, інформує офіційний сайт УЄФА.

Італія – Англія: Саутгейт перед фіналом Євро-2020 засипав компліментами суперника

Допомагатимуть 48-річному рефері співвітчизники Сандер ван Рукел та Ервін Зейнстра, а роль резервного судді виконуватиме іспанець Карлос дель Серро. За VAR відповідатиме німець Бастіан Данкерт, а одним із його асистентів буде Пол ван Букел, який працював на півфіналі Англія – Данія, коли був призначений скандальний пенальті у ворота Шмейхеля.

Фінальна зустріч європейської першості між Італією та Англією відбудеться 11 липня на лондонському Вемблі. Початок матчу – о 22:00 за Києвом.

Чому Англія не потрібна нікому, крім своїх, а Данія підкорила серця: Кейн і "fair play" УЄФА завершили казку Юлманда