Сборная Англии подготовила несколько тактических изменений перед финалом чемпионата Европы против Италии.

Главный тренер "Трех львов" Гарет Саутгейт вернется к более осторожной схеме с 5 защитниками, информирует Goal. С таким расположением Англия победила Германию (2:0) в 1/8 финала, но потом играла с 4 защитниками.

Италия – Англия: анонс финала Евро-2020

Жертвой новой схемы станет Букайо Сака, который в полуфинале против Дании (2:1) отметился ассистом. Вингера Арсенала заменит правый защитник Киран Триппьер, а Кайл Уокер "спустится" в тройку центрбеков. Все остальные игроки сохранят свои места.

Напомним, уже сегодня Италия и Англия сойдутся в финальном поединке Евро-2020. Матч состоится на лондонском Уэмбли, начало игры в 22:00.

55 років страждань – нарешті не соромно. Чому Англія виграє фінал Євро-2020, а за Саутгейта можна вболівати