Сборные Италии и Англии на Уэмбли поборются за титул чемпиона Европы. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Англии пророчили выход в финал Евро-2020 еще до начала турнира, а Италию короновали на финал сразу же после первого матча – настолько убедительным оказался разгром Турции, который произошел ровно месяц назад. Итальянцы поразили болельщиков романтическим футболом с огромным количеством атак, а вот британцы выбрали противоположную стратегию, став главным прагматиком чемпионата. Команду Гарета Саутгейта ненавидят за стерильный перекат мяча и чрезвычайно осторожную игру на результат, но британским фанатам все равно – они напевают "It's coming home" на Уэмбли. В первом за 55 лет финале своей сборной.

Италия – Англия: прогноз на финал Евро-2020

Оба коллектива имеют за плечами крайне проблемные полуфиналы. В частности, все тактические эксперты и большинство фанов считают отскоком победу Италии над Испанией – пиренейцы играли гораздо лучше, заставив "Скуадру" отойти от своего стиля и доминируя на поле. Англию же вообще обвинили в сотрудничестве с УЕФА, ведь дожать Данию в овертайме удалось только благодаря очень противоречивому пенальти на Стерлинге. Британская публика реагирует на хейт с насмешкой, штампуя мемы с королевой и телефоном – мол, Елизавета II на сегодняшний матч вызвонит азербайджанских лайнсменов (намек на финал ЧМ-1966, в котором Тофик Бахрамов зафиксировал фантомный гол в пользу "трех львов").

Италия – Англия: где смотреть финал Евро-2020

Так или иначе, сегодня на Уэмбли имеем противостояние антагонистов. Романтики против прагматиков, быстрые вертикальные атаки против стерильного ватоката, авантюрный индивидуализм лидеров "Скуадры" против скучной осторожности британских суперзвёзд... Это уже не просто матч, а битва мировоззрений.

Англию в этой битве большинство фанатов считает злом, недостойным победы на турнире. Дело не только в пенальти за ныряние Стерлинга, но и в общей стилистике англичан. Островитяне сознательно ограничивают свою активность в зоне перед штрафной, отказываются от звездной импровизации в атаке и старательно избегают рискованных ситуаций, обороняясь через стерильное владение – показательным стал эпизод с полуфинала против Дании, когда "три льва" без потери мяча раскатали 54 передачи за 2 минуты и 41 секунду. Вот как выглядела карта этих пасов:

Гарет Саутгейт в своей ставке на результат готов принимать максимально непопулярные решения, держа Рашфорда и Санчо на скамейке запасных. Наибольший шквал критики вызвала обратная замена Грилиша в матче с Данией – Джека выпустили на последние 20 минут второго тайма и заменили перед вторым овертаймом на защитника. Мрачный стиль игры, пять домашних поединков на Евро, сомнительный арбитраж и относительно простая турнирная сетка в сочетании с подобными шагами тренерского штаба вызывают антипатию нейтральных фанатов. Особенно на контрасте с романтиками вроде Испании, Дании или Италии.

Впрочем, следует признать, что при визуальной убогости Англия демонстрирует очень мощный футбол. В каждом матче "три льва" превосходили своих соперников по количеству и качеству моментов – причем каждый удар британцев весит примерно 0,11 xG (один из самых высоких показателей на чемпионате), а из 7,6 xG команда забила 9 голов. Половина выстрелов островитян летит в створ.

Кроме того, подопечные Гарета Саутгейта лидируют по количеству прессинг-действий (особенно в центре поля) и держатся в топ-5 по продвижению атак на дриблинге и по касаниям в штрафной. Об обороне и говорить нечего – первый гол они пропустили аж в полуфинале прямым ударом со стандарта, а за весь матч против мощной Дании защитники допустили всего один выстрел из пределов своей штрафной.

В тактическом плане нынешняя Англия тоже очень сильна. В каждом из поединков коллектив нивелировал главное оружие соперника – давление британцев в центре поля выключило креативных хавбеков Хорватии, осторожный контроль свёл на нет контратаки Шотландии, радикальный прессинг чехов выключили смещением вингеров в опорную зону, а Германию прошли благодаря схеме с тремя защитниками и персональной опекой рывков Госенса .

Украину прибивали через стандарты и фланговые врывания (они являются изюминкой "трех львов"), а интенсивное давление Дании выключили стерильным владением на своей половине с гибридной схемой билд-апа. Оборону же "красной гвардии" проходили благодаря превращению Кейна в фальшивую девятку.

Англия придерживается устойчивого игрового стиля, но это очень гибкая команда с большим запасом прочности – как в тактическом аспекте, так и в кадровом. Элитный класс исполнителей, высокая эффективность действий и грамотный план на матч делает "трех львов" чрезвычайно неудобным коллективом, к которому почти невозможно подстроиться.

За это стоит похвалить Гарета Саутгейта. У его сборной практически нет слабых мест. Даже простой турнирной сеткой британцев уже не потролить – пройти Германию и Данию было бы трудно даже грандам.

Англиию можно упрекнуть разве что сравнением с атакой Италии. Оно будет не в пользу островитян – по большинству атакующих метрик "Скуадра" идет в лидерах или в топ-3 команд на Евро-2020, причем отрыв от "трех львов" везде довольно ощутимый. 87-56 по передачам под удар, 223-193 по пасам в последнюю треть, 233-169 по пасам на продвижение, 1286-1051 по касаниями на последней трети (180-159 в штрафной), 179-78 по SCA (качество подготовки моментов ) – по всем этим показателям (и не только по ним) итальянцы превосходят своего сегодняшнего соперника.

Правда, они идут на равных по качеству дриблинга и индивидуальным продвижениям, по оборонной статистике и по успешности прессинга. Да и вообще цифры больше показывают разницу в стилистике команд.

Италия ставит на романтичный футбол, который вобрал в себя лучшие тактические достижения Серии А последних пяти лет. Роберто Манчини грамотно миксует идеи Джан Пьеро Гасперини, Роберто Де Дзерби и Маурицио Сарри – в частности, алленаторе сборной соглашается с ними в желании контролировать мяч, продвигая его через быстрые вертикальные прорывы.

От Аталанты сборная взяла тактику перегруза последней трети поля большой группой футболистов (врываются не менее 5-ти исполнителей). Кроме того, Италия тоже любит растягивать оборону соперника через высокие позиции фулбэков. С Сассуоло нынешнюю "Скуадру" роднит склонность к импровизации в рамках постоянной структуры, а у Сарри "подрезали" систему вытягивания в прессинг ловушки – итальянцы часто выманивают оппонентов в отдельные зоны, чтобы резко отдать передачу в освобождённое пространство.

Весь это карнавал работает не только ярко, но и очень эффективно. "Скуадра" одержала уже 16 подряд побед в рамках чемпионата Европы с учётом матчей квалификации, что является абсолютным рекордом турнира. Кроме того, сборная превзошла собственный рекорд 1930-х годов и рекорд Аргентины 1990-х, не проигрывая 33 матча подряд, а лидерами по этому рейтингу являются Бразилия и Испания – у них по 35. Интересно, что в 1930-х подобная несокрушимость апеннинцев завершилась двумя победами на чемпионатах мира.

Конкретно же на Евро-2020 подопечные Роберто Манчини побеждали очень сильные и при этом разные по стилю коллективы. В группе выделяется разгром Швейцарии, которой потом удалось выбить Францию ​​и едва не похоронить Испанию. В 1/8 финала "Скуадра" дожала Австрию в овертаймах – эта команда имела один из самых интенсивных и эффективных прессингов на турнире. Бельгию вообще прошли убедительно, переиграв её в фирменном стиле, и только с Испанией в полуфинале итальянцы забуксовали, откровенно провалив матч. Спасла лишь серия пенальти.

В этих поединках наметилась основная слабость сборной Италии – работа под сильным прессингом. Больше всего проблем подопечные Роберто Манчини получили с Австрией и Испанией, у которых этот компонент поставлен очень качественно. Кроме того, "Фурия Роха" серьезно напрягла оборону "Скуадры" своей "фальшивой девяткой" (Ольмо) – итальянцы регулярно разрывались между задачами, неосторожно выдергивались из линий и не контролировали игру вообще. Несколько выровнять ситуацию удалось из-за перехода на схему 4-5-1 с уходом в низкий блок, однако испанцы и австрийцы забивали именно после перехода на эту модель.

Перед финалом это должно тревожить тренерский штаб Италии, ведь Англия в прессинге тоже выглядит мощно и тоже круто использует фальшивую девятку. Вообще, в течение плей-офф чувствовалось, что "Скуадра" постепенно нащупывает грань своих возможностей. Хватит ли её на финал? Сегодня и узнаем.

Кадровая ситуация

У сборной Италии всего одна потеря, но очень важная – сегодня не сыграет Спинаццола, который в матче против Бельгии надорвал ахилл. На левом фланге обороны в полуфинале его сменил Эмерсон. Получилось неплохо, хотя на овертаймы Роберто Манчини сменил структуру, переведя Ди Лоренцо влево и поставив справа Толои. Подобный ход на старте поединка против Англии кажется маловероятным.

В целом, состав итальянцев выглядит предсказуемо. "Скуадра" должна выйти в традиционных 4-3-3, где тройку нападающих составят Иммобиле (в центре), Кьеза и Инсинье (на флангах), а вместе с Верратти в опорной зоне выйдут Жоржинью и Барелла.

Англия почти не имеет проблем со стартом. Под вопросом только выход Фодена – Фил пропустил вчерашнюю тренировку из-за небольшого повреждения. Его отстранили от работы в качестве меры предостережения. В любом случае, хавбек Манчестер Сити потерял место в основе ещё на групповом этапе.

Теоретически, Гарет Саутгейт сегодня может перейти и на схему с тремя защитниками. Именно таким образом он нивелировал перегруз последней трети со стороны немцев. С Данией он отказался от подобного маневра, но Италия гораздо ближе по уровню и тактике к немцам. В частности, "Скуадра" сегодня будет стараться бороться за мяч и доминировать.

Впрочем, есть сомнения относительно готовности тренерского штаба Англии вновь отказаться от любимых 4-2-3-1. Пеп Гвардиола пошёл бы на подобный шаг, но Гарет Саутгейт хочет выиграть финал. А рисковать он не любит.

Ориентировочные составы на матч Италия – Англия

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон – Барелла, Жоржинью, Верратти – Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Трудно делать прогнозы на такие матчи, а тем более на финал. Очевидно только, что он не будет слишком интересным с футбольной точки зрения – в финалах не в футбол играют, а завоёвывают трофеи.

От Англии точно не стоит ожидать феерии, ведь эта команда привыкла держать мяч под стерильным контролем на своей половине или в середине поля, быстро отбирая его в случае потери. Италия же имеет определенные проблемы в матчах против таких соперников, но "Скуадре" довольно неплохо удаётся нивелировать этот недостаток через низкий блок.

Оба тренера будут вести затяжную шахматную партию, цель которой – навязать свой стиль ведения поединка. Италия станет лезть в атаки, быстро продвигая мяч на дриблинге, однако тактика Англии под таких соперников кажется очень прочной. "Три льва" сидят на своей половине большой группой игроков и превосходят все команды Евро-2020 по прессингу в центральной части поля, а атакующий темп "Скуадры" подопечные Гарета Саутгейта точно смогут сбить через 50+ пасов взад-поперек, с фланга на фланг. Особенно тяжело станет апеннинцам, если британцы забьют первыми.

Вызывает большое беспокойство и романтический стиль игры Италии. Он всегда был слабее прагматичного футбола, если говорить о работе на трофеи. Кроме того, у итальянцев чувствуется определённый потолок уровня, за который команда уже не выпрыгивает – Англия же всегда играет с запасом. Он ощущается как на скамейке, так и в тактике.

Очевидно, именно поэтому букмекеры ставят на победу "трёх львов". Эта сборная сильнее заточена на результат, к ней трудно подстроиться, а проблем у Италии побольше, чем у островитян. Англия – фаворит.

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