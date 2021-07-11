Збірна Англії підготувала кілька тактичних змін перед фіналом чемпіонату Європи проти Італії.

Головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт повернеться до обережнішої схеми з 5 захисниками, інформує Goal. З таким розташуванням Англія перемогла Німеччину (2:0) в 1/8 фіналу, але потім грала з 4 оборонцями.

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Жертвою нової схеми стане Букайо Сака, який у півфіналі проти Данії (2:1) відзначився асистом. Вінгера Арсенала замінить правий захисник Кіран Тріпп'єр, а Кайл Вокер "спуститься" у трійку центрбеків. Всі інші гравці збережуть свої місця.

Нагадаємо, вже сьогодні Італія та Англія зійдуться у фінальному поєдинку Євро-2020. Матч відбудеться на лондонському Вемблі, початок гри о 22:00.

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