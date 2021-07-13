Решение Саутгейта доверить пятый удар Букайо Саке удивило даже самих игроков, информирует Daily Mail.

"Я могу забивать пенальти даже во сне, так почему ошибся именно сейчас?": Рашфорд – о своем провале в финале Евро

Наставник сборной Англии выбрал хавбека Арсенала, поскольку тот прекрасно бил пенальти на тренировках. Впрочем, во время финала Евро нервы 19-летнего "ребенка" не выдержали. Если бы Сака реализовал свою попытку, то порядок следующих исполнителей был бы таким: Грилиш, Пикфорд и Филлипс. Сначала шестым выбрали голкипера, но звезда Астон Виллы все же попросился бить раньше, если понадобится.

Напомним, в составе Англии свои попытки реализовали Кейн и Магуайр, но потом началась настоящая катастрофа. Рашфорд попал в штангу, а Санчо и Сака проиграли дуэль голкиперу итальянцев Доннарумме.

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