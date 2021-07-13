Італія – Англія: гравці "Трьох левів" були шоковані рішенням Саутгейта довірити вирішальний пенальті "дитині"
Список пенальтистів збірної Англії у післяматчевій серії фіналу Євро проти Італії викликає питання.
Рішення Саутгейта довірити п'ятий удар Букайо Саці здивувало навіть самих гравців, інформує Daily Mail.
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Керманич збірної Англії обрав хавбека Арсенала, оскільки той чудово бив пенальті на тренуваннях. Втім, під час фіналу Євро нерви 19-річної "дитини" не витримали. Якби Сака реалізував свою спробу, то порядок наступних виконавців був би таким: Гріліш, Пікфорд і Філліпс. Спочатку шостим обрали голкіпера, але зірка Астон Вілли все ж попросився виконати раніше, якщо знадобиться.
Нагадаємо, у складі Англії свої спроби реалізували Кейн та Магуайр, але потім почалася справжня катастрофа. Рашфорд поцілив у стійку, а Санчо і Сака програли дуель голкіперу італійців Доннаруммі.
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