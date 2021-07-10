Італія – Англія: Фоден пропустив тренування перед фіналом Євро-2020
15:39 - Читать на русском
Участь вінгера збірної Англії Філа Фодена у фіналі Євро-2020 проти Італії під питанням.
На передматчевому тренуванні збірної Англії був відсутній Філ Фоден, повідомляє Sky Sports.
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Причиною є невелике пошкодження вінгера. Наставник збірної Англії вирішив поберегти Фодена, аби запобігти погіршення стану футболіста. Інші 25 гравців "трьох левів" тренувались без обмежень.
Нагадаємо, вирішальний матч чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на лондонському Вемблі. Початок – о 22:00 за Києвом.
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