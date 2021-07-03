Полузащитник Де Паула Виктор Джулиано покинул Истанбул Башакшехир и стал свободным агентом, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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Стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

К слову, 31-летний бразилец перешел в стан прошлогоднего участника Лиги чемпионов в октябре 2020 года из Аль-Насра. За это время он успел сыграть 32 матча во всех турнирах, забить 2 гола и отдать 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 3,10 млн евро.

Напомним, Джулиано выступал за Днепр с 2011 по 2014 годы.

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