Півзахисник Де Паула Віктор Джуліано покинув Істанбул Башакшехір і став вільним агентом, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

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Сторони вирішили припинити співпрацю за взаємною згодою.

До слова, 31-річний бразилець перейшов до табору минулорічного учасника Ліги чемпіонів в жовтні 2020 року з Аль-Насра. За цей час він встиг зіграти 32 матчі у всіх турнірах, забити 2 голи і віддати 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 3,10 млн євро.

Нагадаємо, Джуліано виступав за Дніпро з 2011 по 2014 роки.

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