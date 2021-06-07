Футболисты сборной Испании перед чемпионатом Европы получат инъекции против COVID-19.

Министерство здравоохранения Испании изменило свое решение о вакцинации футбольной сборной. Игроки все же получат лекарство. Такое решение завтра должен утвердить Совет общественного здоровья, сообщает COPE.

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Ранее испанская сборная уже подавала запрос на данное разрешение, однако Минздрав решил отклонить его. После того как стало известно, что полузащитник Серхио Бускетс заразился коронавирусом, министерство изменило свое решение.

К слову, Евро-2020 для Испании начнется 14 июня – первым соперником пиренейцев станет сборная Швеции. Другими соперниками в группе E стали Словакия и Польша.

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