Испания снова провалилась: Луис Энрике нашел странное оправдание, а фанаты требуют вернуть 37-летнюю легенду

Сборная Испании блестяще начала свои выступления в Лиге наций под руководством Луиса Энрике, однако после поражений от Англии и Хорватии "Ла Роха" рискует остаться без плей-офф.

"Красная фурия" продемонстрировала два разных лица на групповом этапе Лиги наций. Стартовые победы над Англией (2:3) и Хорватией (6:0) заставили задуматься над возвращением могущественной Испании, которая разрывала своих соперников перед стартом ЧМ-2018. Однако фанаты "Ла Рохи" были быстро опущены с небес на земю. Поражение от британцев в Севилье (3:4) и последнее фиаско на Максимире (2:3) стали серьезной пощечиной для Луиса Энрике. Экс-наставника Барсы, похоже, заранее начали величать спасителем для команды, которая находилась в руинах после провального российского Мундиаля.

Хорватия – Испания – 3:2 – видео голов и обзор матча

"Призрак ЧМ-2018 снова навис над Испанией", – пишет Marca в контексте загребского фиаско "Фурии". Испанские СМИ выделяют несколько симптомов новой-старой болезни "Ла Рохи", которая очень неубедительно выглядит во всех линиях.

Возвращении контроля для контроля.

Помните, как Испания была унижена Россией в 1/8 финале ЧМ, сделав более тысячи передач? Так вот, история повторяется. В матче против Хорватии пиренейцы владели мячом около 65% игрового времени, подолгу контролировали сферу перед штрафной команды Далича ... и не получали от этого никакой пользы. Печальный футбол "Фурии" неприятно удивил, ведь Луис Энрике пытается ставить вертикальную игру с быстрыми переходами из обороны в атаку. Именно так Лучо в свое время возвращал к жизни Барселону, которая пыталась избавиться от устаревшей и неефективной "Тики-таки".

Marca: оборона Испания – настоящее сито

Серьезные проблемы обороны после ухода Пике

Серхио Рамос ищет идеального партнера... Похоже, вскоре объявление следующего содержания придется расклеивать на столбах всей Испании. После того, как Жерар Пике покинул "Ла Роху" центр защиты команды выглядит абсолютно разобранным, об етом свидетельствуют 6 пропущенных голов в 2-х матчах. Сначала Луис Энрике сделал неоднозначную ставку на медленного Начо Фернадеса, который даже не всегда попадает в основу Реала, а в Загребе дал шанс центрбеку Сосьедада Иньиго Мартинесу. Получилось так себе. В конце концов, три результативные удары хорватов на Максимире говорят сами за себя.

Серхи Роберто также не лучшим образом проявил себя в роли левого латераля, регулярно теряя позицию и открывая перед соперником свободные зоны. Учитывая неубедительную игру представителя Барсы и Хонни Отто из Сельты, возникает достаточно логичный вопрос: для чего Энрике вызывает в сборную Аспиликуэту? Капитан Челси – точно не слабее, а возможно, гораздо сильнее своих младших конкурентов.

Sport: Большой спад

Провальный Де Хеа

Голкипер Манчестер Юнайтед, которого многие считают мировым №1, пропустил 19 мячей в 14-ти последних матчах сборной Испании (чуть более 1,35 гола за игру). В этом году Де Хеа лишь трижды оставлял свои ворота на замке, ему забивали все великие команды (Германия – 1, Аргентина – 1, Португалия – 3, Англия – 4, Хорватия – 3).

После матча против "клетчатых" Луис Энрике пытался выгораживать своего подопечного, заявив, что плохо сыграла вся команда, однако фанаты "Ла Рохи" имеют другое мнение по этому поводу. Большинство читателей издания AS достаточно однозначно ответили на опрос "кого бы вы хотели видеть в воротах сборной". Фанаты "Фурии" просто требуют возвращении Касильяса, который переживает в Порту вторую молодость.

Луис Энрике уже вызывает сомнения

Наставник сборной Испании довольно странно отреагировал на поражение своей команды от Хорватии, заявив, что его главная задача – Евро-2020, а не Лига наций. Астуриець больше рассказывал о несправедливости на Максимире, вместо того, чтобы реально анализировать плохую игру "Ла Рохи". Испанские СМИ уже понемногу начинают критиковать Лучо, который выдал худший старт у руля "Фурии" (3 победы и 2 поражения), чем тот же Лопетеги (4-1).

В игре Испании Луиса Энрике пока отсутствует баланс между обороной и атакой. Команда много пропускает (8), но в то же время немало забивает (15).

Пока Лучо хвалят только за смелость, ведь он не побоялся устроить перестройку, пригласив множество молодых игроков. Как бы там ни было, настоящим тестом для астурийца станет отбор к Евро.